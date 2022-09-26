Павлюченко дал прогноз на матч Венгрия - Италия

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался насчет предстоящего поединка между сборными Венгрии и Италии в групповом турнире Лиги наций.

«Я считаю, что лучше сделать ставку в пользу Италии. Эта команда совершенно другого уровня. Да и когда-нибудь закончится успешная серия хозяев», - приводит слова Пвлюченко Vseprosport.ru.

Поединок заключительного тура групповой стадии состоится в Венгрии сегодня, 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Перед этим матчем венгры лидируют с десятью очками, а итальянцы (8) идут на второй строчке.