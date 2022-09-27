Манчини: «Рады победе, но по-прежнему разбиты непопаданием на чемпионат мира»

Рулевой сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о победе над сборной Венгрии в матче Лиги наций (2:0).

Только успех в гостевом матче с венграми позволял итальянцам рассчитывать на выход в «финал четырёх» – и команде Манчини это удалось.

«Я доволен победой, однако мы должны были действовать увереннее при счёте 2:0. Мне не понравились последние 20 минут, когда мы позволили Венгрии прижать нас к воротам.

Второй выход в «финал четырёх» Лиги наций – ценное достижение, но горечь от неучастия на чемпионате мира никуда не делась. Будет тяжело наблюдать за турниром со стороны», – отметил в послематчевом интервью Манчини.