Наставник сборной Венгрии: «Доннарумма – лучший вратарь мира»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси впечатлён игрой Джанлуиджи Доннаруммы.

Именно голкипер итальянцев стал одним из главных героев встречи, позволив своей команде добыть победу (2:0) и завоевать путёвку в «финал четырёх» Лиги наций.

«Доннарумма – лучший вратарь мира. Неудивительно, что он выступает в таком клубе, как «ПСЖ», – высказался после матча наставник венгров. – Но в любом случае сегодня нам не хватило удачи», – отметил Росси.

Венгры нанесли шесть ударов в створ (против трёх у Италии), однако все шесть попыток отразил Джанлуиджи Доннарумма.

Италия заняла первое место в своей группе с 11 очками. Венгрия стала второй, набрав 10 баллов и опередив Германию и Англию.