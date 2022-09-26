Манчини стал третьим в списке тренеров сборной Италии с наибольшим количеством побед

Роберто Манчини стал одним из лучших тренеров сборной Италии по количеству выигранных матчей.

Сегодняшняя победа в поединке Лиги наций против Венгрии (2:0) стала для специалиста 34-й у руля национальной команды – третий показатель в истории сборной Италии после Витторио Поццо (63 победы в 95 матчах) и Энцо Беарзота (40 побед в 88 матчах). Манчини делит третью строчку со знаменитым Арриго Сакки, которому для достижения данного показателя потребовалось чуть меньше игр – 53 против 55.

Успех в матче с Венгрией позволил итальянцам финишировать на первом месте в группе Лиги наций с 11 набранными очками.