Салаи: «Не могу поверить, что сыграл последний матч за сборную»

Венгерский нападающий Адам Салаи сыграл свой последний матч за национальную команду, но завершение славной карьеры в сборной получилось скомканным - Салаи не забил, а его команда впервые с 1996 года проиграла Италии дома. Салаи прокомментировал свой последний матч за сборную, сказав, что ему не верится в то, что он больше не наденет футболку сборной.

- До сих пор не верится, что сыграл последний матч за сборную. Старался быть сосредоточенным. У нас был отличный шанс, но мы его упустили, - заявил в интервью пресс-службе УЕФА венгерский ветеран.

Салаи выступал в составе венгерской сборной с 2009 года.