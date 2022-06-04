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Лига наций УЕФА

Мартинес – о травме Лукаку: «Выглядит не очень хорошо»

04 Июня 2022 • 02:06 Комментировать
Бельгия
1:4
Голландия
окончен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Нидерландов и травму одного из лидеров своей команды.

Матч прошёл в рамках Лиги наций. Хозяева поля потерпели сокрушительное поражение от голландцев со счётом 1:4, а Лукаку был заменён уже на 27-й минуте из-за травмы.

«Этот результат показывает нам, какого уровня мы должны достичь, чтобы проявить себя на чемпионате мира», – отметил Мартинес на послематчевой пресс-конференции.

«Выглядит не очень хорошо», – так прокомментировал повреждение Ромелу Лукаку испанец, добавив, что результатов обследования придётся ждать около 48 часов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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