Мартинес – о травме Лукаку: «Выглядит не очень хорошо»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Нидерландов и травму одного из лидеров своей команды.

Матч прошёл в рамках Лиги наций. Хозяева поля потерпели сокрушительное поражение от голландцев со счётом 1:4, а Лукаку был заменён уже на 27-й минуте из-за травмы.

«Этот результат показывает нам, какого уровня мы должны достичь, чтобы проявить себя на чемпионате мира», – отметил Мартинес на послематчевой пресс-конференции.

«Выглядит не очень хорошо», – так прокомментировал повреждение Ромелу Лукаку испанец, добавив, что результатов обследования придётся ждать около 48 часов.