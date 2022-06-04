Ван Галь выделил одного из игроков сборной Голландии в матче с Бельгией

Наставник сборной Голландии Луи ван Галь прокомментировал победу над Бельгией (4:1) в сегодняшнем матче Лиги наций.

«Я увидел от команды именно то, что хотел видеть. Возможно, не все 90 минут, но это происходило большую часть матча, что вполне можно считать успехом. Мы мало что позволили соперникам», – заявил 70-летний специалист.

Дублем в ворота бельгийцев отметился нападающий Мемфис Депай, но рулевой «оранжевых» выделил другого представителя «Барселоны»: «Френки де Йонг, как и всегда, очень хорош в сборной», – оценил ван Галь игру полузащитника, отметившегося одной результативной передачей.