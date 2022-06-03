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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Галь назвал своего обладателя «Золотого мяча» – и это не Бензема

03 Июня 2022 • 01:17 Комментировать (1)
Бельгия
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Голландия
2.25 3.55 3.10
Через 19 ч. 13 мин.

Главный тренер сборной Нидерландов рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч».

Наставник голландцев выделил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в преддверии матча с его сборной Бельгии в Лиге наций.

«Какой бельгийский игрок впечатлил меня больше всех в этом сезоне? Кевин де Брёйне, бесспорно. На мой взгляд, именно он достоин получить «Золотой мяч», но он его не получит, потому что они всегда награждают только нападающих», – заявил ван Галь.

Кевин де Брёйне был признан лучшим футболистом минувшего сезона Английской премьер-лиги, но главным претендентом на «Золотой мяч» считается Карим Бензема, выигравший с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Луи Ван Галь Сборная Бельгии Сборная Голландии Кевин де Брёйне
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