Ван Галь назвал своего обладателя «Золотого мяча» – и это не Бензема

Главный тренер сборной Нидерландов рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч».

Наставник голландцев выделил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в преддверии матча с его сборной Бельгии в Лиге наций.

«Какой бельгийский игрок впечатлил меня больше всех в этом сезоне? Кевин де Брёйне, бесспорно. На мой взгляд, именно он достоин получить «Золотой мяч», но он его не получит, потому что они всегда награждают только нападающих», – заявил ван Галь.

Кевин де Брёйне был признан лучшим футболистом минувшего сезона Английской премьер-лиги, но главным претендентом на «Золотой мяч» считается Карим Бензема, выигравший с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов.