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Лига наций УЕФА

Сборные Бельгии и Голландии объявили стартовые составы

03 Июня 2022 • 20:54 Комментировать
Бельгия
...
Голландия
2.35 3.70 3.20
Через 0 ч. -2 мин.

Представляем вам стартовые составы сборных Бельгии и Нидерландов на матч группового турнира Лиги наций. Встреча пройдёт на стадионе «короля Бодуэна». На матче будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Боята, Алдервейрельд, Кастань, Витсель, Де Брейне, Мёнье, Азар, Ванакен, Лукаку.

Нидерланды: Силлесен, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Классен, Френки Де Йонг, Блинд, Бергейс, Бергвейн, Депай.

За прямой текстовой трансляцией матча Бельгия – Нидерланды следить можно здесь.


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03.06  21:45 Франция ... Дания 1.75 3.60 5.00
04.06  16:00 Армения ... Ирландия 3.50 3.25 2.25
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
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