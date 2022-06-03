Сборные Бельгии и Голландии объявили стартовые составы

Представляем вам стартовые составы сборных Бельгии и Нидерландов на матч группового турнира Лиги наций. Встреча пройдёт на стадионе «короля Бодуэна». На матче будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Боята, Алдервейрельд, Кастань, Витсель, Де Брейне, Мёнье, Азар, Ванакен, Лукаку.

Нидерланды: Силлесен, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Классен, Френки Де Йонг, Блинд, Бергейс, Бергвейн, Депай.

За прямой текстовой трансляцией матча Бельгия – Нидерланды следить можно здесь.