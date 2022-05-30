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Лига наций УЕФА

Де Брёйне раскритиковал Лигу наций

30 Мая 2022 • 11:28 Комментировать
Бельгия
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Голландия
2.25 3.35 3.20
03.06 21:45

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне рассказал, как относится к Лиге наций.

«Если честно, я не жду этих матчей с нетерпением. По моему мнению, этот турнир не имеет значения. Это обычные товарищеские игры. Мы провели очень трудный сезон, но никто не собирается жаловаться. Мы выйдем на поле и сделаем свою работу», - передает слова футболиста HLN.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Бельгии сыграет против команды Голландии. Поединок состоится в Брюсселе 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Кевин де Брёйне
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БЕЛЬГИЯ ГОЛЛАНДИЯ
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