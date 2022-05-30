Де Брёйне раскритиковал Лигу наций

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне рассказал, как относится к Лиге наций.

«Если честно, я не жду этих матчей с нетерпением. По моему мнению, этот турнир не имеет значения. Это обычные товарищеские игры. Мы провели очень трудный сезон, но никто не собирается жаловаться. Мы выйдем на поле и сделаем свою работу», - передает слова футболиста HLN.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Бельгии сыграет против команды Голландии. Поединок состоится в Брюсселе 3 июня.