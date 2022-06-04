Голландия впервые в XXI веке победила Бельгию

В рамках группового этапа Лиги наций встречались сборные Голландии и Бельгии. «Оранжевые» уверенно переиграли соседей со счетом 4:1.

Примечательно, что это первая победа голландцев над бельгийцами в XXI веке. В последний раз оранжевая команда обыгрывала соперника в далеком 1997 году. Та встреча завершилась со счетом 3:1.

Благодаря вчерашнему успеху сборная Голландии захватила лидерство в квартете А. Следующий матч «оранжевые» проведут против команды Уэльса в среду, 8 июня. Поединок состоится в Кардиффе.