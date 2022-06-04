Депай стал третьим бомбардиром в истории сборной Голландии

Дубль в сегодняшнем матче против Бельгии позволил Мемфису Депаю войти в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов.

Голландцы отпраздновали крупную победу в Бельгии – 4:1. Голами в составе «оранжевых» также отметились Стивен Бергвейн и Дензел Дюмфрис.

Для 28-летнего Депая сегодняшний вечер стал особенным: он забил свой 40-й мяч за национальную команду, сравнявшись по этому показателю со знаменитым экс-форвардом Патриком Клюйвертом. Это третий результат после Робина ван Перси (50 голов) и Клааса-Яна Хунтелаара (42 гола).

Мемфис Депай в настоящее время защищает цвета «Барселоны». Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года.