Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения от Голландии (1:4) в матче 1-го тура текущего розыгрыша Лиги наций рассказал о состоянии нападающего национальной команды Эдена Азара.

Футболист мадридского «Реала» вышел на поле со первых минут матча, но был заменён в начале второго тайма.

«Он вообще не испытывал боли. Всё хорошо», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним 31-летний бельгиец долгое время восстанавливался от травмы, из-за чего не выходил на поле с марта по май нынешнего года.

В минувшем сезоне Азар провёл в составе «Реала» 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.