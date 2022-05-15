На матч между Бельгией и Нидерландами уже проданы все билеты

Матчем между Бельгией и Нидерландами начнется очередной розыгрыш Лиги Наций, встреча состоится в Брюсселе 3 июня. Однако все билеты на игру проданы уже сейчас - все 42 тысячи. В группе, помимо Бельгии и Нидерландов, сыграют также Польша и Уэльс. Ответный матч между Бельгией и Нидерландами состоится лишь в конце сентября.

В последний раз эти сборные встречались между собой 16 октября 2018 года в товарищеском матче. Та встреча закончилась вничью - 1:1. Всего же команды встречались между собой 129 раз. Бельгия побеждала 43 раза, в то время как Нидерланды - 55. Еще 31 матч закончился вничью.