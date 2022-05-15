Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

На матч между Бельгией и Нидерландами уже проданы все билеты

15 Мая 2022 • 05:10 Комментировать
Бельгия
...
Голландия
2.25 3.45 3.15
03.06 21:45

Матчем между Бельгией и Нидерландами начнется очередной розыгрыш Лиги Наций, встреча состоится в Брюсселе 3 июня. Однако все билеты на игру проданы уже сейчас - все 42 тысячи. В группе, помимо Бельгии и Нидерландов, сыграют также Польша и Уэльс. Ответный матч между Бельгией и Нидерландами состоится лишь в конце сентября.

В последний раз эти сборные встречались между собой 16 октября 2018 года в товарищеском матче. Та встреча закончилась вничью - 1:1. Всего же команды встречались между собой 129 раз. Бельгия побеждала 43 раза, в то время как Нидерланды - 55. Еще 31 матч закончился вничью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Лига Наций Сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕЛЬГИЯ ГОЛЛАНДИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
05:10 · Лига наций УЕФА
На матч между Бельгией и Нидерландами уже проданы все билеты
04 Мая
16:46 · Лига наций УЕФА
Тер Штеген не будет вызван на июньские матчи сборной Германии в Лиге наций
02 Мая
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Хамство и дискриминация по национальному признаку»: в Госдуме возмущены решением УЕФА 3
29 Марта
21:31 · Лига наций УЕФА
Защитник сборной Казахстана был госпитализирован во время матча с Молдовой
20:55 · Лига наций УЕФА
Сборная Кипра переиграла эстонцев и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций
20:20 · Лига наций УЕФА
Определились соперники сборной Казахстана в Лиге Наций
16:30 · Лига наций УЕФА
Казахстан — Молдова: составы, прямая трансляция и онлайн
24 Марта
22:45 · Лига наций УЕФА
Эстония и Кипр расписали мировую в Лиге Наций
22:28 · Лига наций УЕФА
Казахстан одержал волевую победу над Молдовой в Лиге Наций
19:30 · Лига наций УЕФА
Молдова — Казахстан: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
04 Марта
18:59 · Лига наций УЕФА
Карпин рассказал о целях сборной России на ближайшие матчи Лиги Наций
08 Февраля
13:35 · Лига наций УЕФА
Назван стадион, на котором сборная России сыграет июньские матчи в Лиге наций
21 Декабря
20:28 · Лига наций УЕФА
ФИФА попытается заблокировать участие сборных из Южной Америки в Лиге наций
20 Декабря
21:17 · Лига наций УЕФА
Уткин уверен, что Лигу наций можно расширить южноамериканскими командами
19 Декабря
19:16 · Лига наций УЕФА
Малафеев не считает, что сборной России попалась лёгкая группа в Лиге наций
Все новости
Рекомендуем