Полузащитник сборной Бельгии высказался по поводу разгромного поражения от голландцев

Полузащитник «Брайтона» и бельгийской сборной Леандро Троссар в разговоре с журналистами высказался по поводу крупного поражения от голландцев в рамках Лиги наций.

Троссар сказал, что в некоторых аспектах игры бельгийские футболисты выглядели неплохо, но в целом команда провалилась. Полузащитник отметил, что бельгийцы предоставляли своим соперникам слишком много свободного пространства и часто теряли мяч в довольно простых ситуациях.

Напомним, что бельгийская сборная неожиданно крупно уступила «оранжевым» со счётом 1:4. До этого последний раз Бельгия проигрывала голландцам в далёком 1997 году.