Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Ни капли жалости к соседям: Голландия раскатала Бельгию на выезде в дерби Бенилюкса

03 Июня 2022 • 23:41 Комментировать
Бельгия
1:4
Голландия
окончен

В одном из матчей первого тура группового этапа Лиги наций встретились две сборные из Бенилюкса – Бельгия и Голландия.

Протокол игры  
Бельгия 1:4Голландия
  40'Бергвейн Стевен (0:1)
  51'Депай Мемфис (0:2)
  62'Дюмфрис Дензел (0:3)
  66'Депай Мемфис (0:4)
(1:4) Бачуайи Миши90'   
Миньоле СимонАлдервейрельд ТобиБоята ДедрикВертонген ЯнМёнье Тома  67' (Бачуайи Миши (  67') Ванакен Ханс  46' (Мертенс Дрис (  46'   47') Витсель Аксель  67' (Карраско Янник (  67') Кастань ТимотиДе Брёйне КевинЛукаку Ромелу  27' (Троссар Леандро (  27') Азар Эден  46' (Онана Амаду (  46')
Запасные: Селс МатцТилеманс ЮриТеате АртурСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльДендонкер Леандер
Силлессен ЯсперТимбер ЮррьенВан Дейк Виргил   89'Аке Натан  74' (Де Лихт Маттайс (  74') Дюмфрис ДензелБергёйс Стивен  83' (Коопмейнерс Теун (  83') Де Йонг ФренкиКлассен ДэвиБлинд ДэйлиБергвейн СтевенДепай Мемфис
Запасные: Де Врей СтефанКрул ТимФлеккен МаркХатебур ХансВегхорст ВаутТезе ДжорданМаласиа ТиреллГакпо КодиЛанг НоаТиль Гус
03 июня. Стадион "им. короля Бодуэна".

Прошлогодний чемпионат Европы хотели бы вычеркнуть из своей памяти и те, и другие. Голландцы, наверное, в меньшей степени, потому что они сыграли на крупном турнире и одновременно вышли на нём в плей-офф впервые с 2014 года. Но вряд ли «тюльпановые» рассчитывали проиграть уже в 1/8 финала команде Чехии. Что касается сборной Бельгии, то её, проигравшую тогда в четвертьфинале Италии, давно критикуют за нереализацию потенциала так называемого золотого поколения и считают этаким колоссом на глиняных ногах.

Отчётный матч проходил в первом туре Лиги наций, поэтому о турнирных раскладах говорить не стоило. «Оранжевые» начали активнее, но вскоре поддавила Бельгия – с попаданием Кастаня в перекладину и закруткой де Брёйне рядом с левой девяткой. Правда, немного времени спустя Кевин зазевался на своей половине и упустил мяч, что повлекло опасный выход Бергёйса, которому не проиграл дуэль Миньоле.

На семнадцатой минуте Депай, не встретив максимального противодействия от Витселя, мощно приложился с шестнадцати метров – за малым не попал в левый угол. Дальше Дюмфрис невысоко навесил справа, а Бергвейн неловко переправил мяч коленом в руки Куртуа. К получасу игры Блинд со средней дистанции послал сферу рядом с правой штангой. Середина тайма осталась за голландцами, а бельгийцы, к тому же, потеряли из-за травмы Лукаку.

Последняя пятнадцатиминутка тоже прошла под «оранжевым» контролем. Бергвейн издали завинтил мяч в правый нижний угол и открыл счёт, после чего бельгийцы оказались под серьёзным риском быстро пропустить второй гол. Дюмфрис, делая доставку справа, попал не в руку, а в лицо Кастаня. Судья, изначально назначив пенальти, отменил его после видеоповтора. В добавленные четыре минуты перед перерывом хозяева держали мяч на чужой половине, но это было стерильно.

Второй тайм не принёс бельгийцам почти ничего хорошего. Наоборот, он принёс им много плохого. На 51-й минуте Классен отобрал мяч в центре поля, Бергёйс отдал вперёд Депаю, и тот поразил левый угол (0:2). Если бы забили бельгийцы вскоре после этого, то есть если бы Вертонген попал в створ боковыми ножницами или если бы Силлессен не отбил удар Троссара, то интрига могла бы возродиться, но голландцы сделали всё, чтобы её уничтожить.

Блинд подкараулил отскок, когда Миньоле отбил выстрел Бергёйса, и выкатил слева на замкнувшего Дюмфриса (0:3). Ну и совсем уж неприличной для бельгийцев ситуация стала в связи с дублем Депая, которому перед результативным ударом ассистировал, опять-таки, Блинд (0:4).

На этом гости успокоились и отошли назад, позволив хозяевам побороться за гол престижа. Де Брёйне и Мертенс не пробили Силлессена издали, а Кастань всё-таки добавил мяч в левый угол после удара Бачуайи и сэйва голландского вратаря, но и тут «красных дьяволов» поджидало разочарование – офсайд. Арбитр отменил гол, получив подсказку от ВАРа.

На последней добавленной минуте Бачуайи всё-таки отличился ногой из пределов вратарской после подачи Алдервейрельда, но это стало слабым утешением для бельгийцев (1:4). Команда Луи ван Гала не пожалела своих географических соседей, которые получили очень чувствительный укол на своём поле. Проигрывать дома с крупным счётом непозволительно для сборной, причисляемой к мировым топам. Или Бельгия таковой уже не является?

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Голландии Лига Наций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 2:0 Азербайджан 3.15 2.95 2.55
окончен Латвия 3:0 Андорра 1.50 3.85 8.50
окончен Хорватия 0:3 Австрия 1.93 3.70 3.90
окончен Бельгия 1:4 Голландия 2.35 3.70 3.20
окончен Франция 1:2 Дания 1.58 4.05 5.90
окончен Беларусь 0:1 Словакия 5.90 3.60 1.65
окончен Лихтенштейн 0:2 Молдова 6.20 3.55 1.65
04.06  16:00 Армения ... Ирландия 3.50 3.25 2.25
04.06  19:00 Финляндия ... Босния и Герцеговина 2.60 3.35 2.80
04.06  19:00 Венгрия ... Англия 6.00 4.20 1.55
04.06  19:00 Литва ... Люксембург 2.55 3.15 3.05
04.06  21:45 Турция ... Фарерские острова 1.09 11.00 35.00
04.06  21:45 Черногория ... Румыния 3.10 3.10 2.50
04.06  21:45 Италия ... Германия 2.40 3.40 2.95
Все матчи
Новости
03 Июня
23:49 · Лига наций УЕФА
Роковые 16 минут: хорваты разгромлены Австрией
23:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Беларуси проиграла словакам, Молдова стартовала с победы
23:14 · Лига наций УЕФА
Бензема стал третьим в сборной Франции по одному из бомбардирских показателей
23:11 · Лига наций УЕФА
Варан травмировался в матче за сборную
22:55 · Лига наций УЕФА
Мбаппе получил повреждение в матче за сборную
22:19 · Лига наций УЕФА
Ромелу Лукаку получил травму в матче за сборную Бельгию
21:15 · Лига наций УЕФА
Франция - Дания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Бельгия - Голландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
21:15 · Лига наций УЕФА
Беларусь - Словакия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Лихтенштейн - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
20:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии разгромила Андорру в матче, где могла упустить победу
20:54 · Лига наций УЕФА
Сборные Бельгии и Голландии объявили стартовые составы
19:14 · Лига наций УЕФА
Кейн хочет стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии ещё до чемпионата мира
19:00 · Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана проиграла в Астане, несмотря на обилие ударов по воротам противника
15:54 · Лига наций УЕФА
Манчини: «В сборной Италии начинается новая эра»
Все новости
Рекомендуем