Ни капли жалости к соседям: Голландия раскатала Бельгию на выезде в дерби Бенилюкса

В одном из матчей первого тура группового этапа Лиги наций встретились две сборные из Бенилюкса – Бельгия и Голландия.

Прошлогодний чемпионат Европы хотели бы вычеркнуть из своей памяти и те, и другие. Голландцы, наверное, в меньшей степени, потому что они сыграли на крупном турнире и одновременно вышли на нём в плей-офф впервые с 2014 года. Но вряд ли «тюльпановые» рассчитывали проиграть уже в 1/8 финала команде Чехии. Что касается сборной Бельгии, то её, проигравшую тогда в четвертьфинале Италии, давно критикуют за нереализацию потенциала так называемого золотого поколения и считают этаким колоссом на глиняных ногах.

Отчётный матч проходил в первом туре Лиги наций, поэтому о турнирных раскладах говорить не стоило. «Оранжевые» начали активнее, но вскоре поддавила Бельгия – с попаданием Кастаня в перекладину и закруткой де Брёйне рядом с левой девяткой. Правда, немного времени спустя Кевин зазевался на своей половине и упустил мяч, что повлекло опасный выход Бергёйса, которому не проиграл дуэль Миньоле.

На семнадцатой минуте Депай, не встретив максимального противодействия от Витселя, мощно приложился с шестнадцати метров – за малым не попал в левый угол. Дальше Дюмфрис невысоко навесил справа, а Бергвейн неловко переправил мяч коленом в руки Куртуа. К получасу игры Блинд со средней дистанции послал сферу рядом с правой штангой. Середина тайма осталась за голландцами, а бельгийцы, к тому же, потеряли из-за травмы Лукаку.

Последняя пятнадцатиминутка тоже прошла под «оранжевым» контролем. Бергвейн издали завинтил мяч в правый нижний угол и открыл счёт, после чего бельгийцы оказались под серьёзным риском быстро пропустить второй гол. Дюмфрис, делая доставку справа, попал не в руку, а в лицо Кастаня. Судья, изначально назначив пенальти, отменил его после видеоповтора. В добавленные четыре минуты перед перерывом хозяева держали мяч на чужой половине, но это было стерильно.

Второй тайм не принёс бельгийцам почти ничего хорошего. Наоборот, он принёс им много плохого. На 51-й минуте Классен отобрал мяч в центре поля, Бергёйс отдал вперёд Депаю, и тот поразил левый угол (0:2). Если бы забили бельгийцы вскоре после этого, то есть если бы Вертонген попал в створ боковыми ножницами или если бы Силлессен не отбил удар Троссара, то интрига могла бы возродиться, но голландцы сделали всё, чтобы её уничтожить.

Блинд подкараулил отскок, когда Миньоле отбил выстрел Бергёйса, и выкатил слева на замкнувшего Дюмфриса (0:3). Ну и совсем уж неприличной для бельгийцев ситуация стала в связи с дублем Депая, которому перед результативным ударом ассистировал, опять-таки, Блинд (0:4).

На этом гости успокоились и отошли назад, позволив хозяевам побороться за гол престижа. Де Брёйне и Мертенс не пробили Силлессена издали, а Кастань всё-таки добавил мяч в левый угол после удара Бачуайи и сэйва голландского вратаря, но и тут «красных дьяволов» поджидало разочарование – офсайд. Арбитр отменил гол, получив подсказку от ВАРа.

На последней добавленной минуте Бачуайи всё-таки отличился ногой из пределов вратарской после подачи Алдервейрельда, но это стало слабым утешением для бельгийцев (1:4). Команда Луи ван Гала не пожалела своих географических соседей, которые получили очень чувствительный укол на своём поле. Проигрывать дома с крупным счётом непозволительно для сборной, причисляемой к мировым топам. Или Бельгия таковой уже не является?

Кирилл Иванцов