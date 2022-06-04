Ван Галь рассказал, за счёт чего Голландия обыграла Бельгию

Опытный голландский специалист Луи ван Галь рассказал журналистам, за счёт чего его команда обыграла бельгийцев в матче Лиги наций.

Ван Галь сказал, что если каждый футболист делает на поле то, что должен, то у команды как будто бы появляется дополнительный игрок на каждой позиции. Опытный тренер отметил, что он приспособился к бельгийцам.

«Я сумел адаптировать среднюю линию под Бельгию, что и принесло нам победу», - добавил ван Галь.

Напомним, что «оранжевые» уверенно переиграли бельгийскую сборную с крупным счётом 4:1. В следующем матче Голландия сыграет с валлийцами.