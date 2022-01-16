Королевская испанская федерация футбола выступила с официальным заявлением. Прерванный из-за брошенного предмета в футболиста матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» не будет доигран субботним вечером по местному времени. Федерация осудила поведение человека, бросившего что-то вроде палки в хавбека «Севильи» Хоана Хордана.

Судя по всему, дальнейшая судьба поединка будет определена в кабинетах. Не стоит исключать вероятность присуждения «Бетису» технического поражения. Ранее сообщалось, что «огурцы» получают штрафы за поведение фанатов после каждого домашнего матча в этом сезоне.

Добавим, что игра между «Бетисом» и «Севильей» была прервана при счёте 1:1.