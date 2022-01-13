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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» близка к приобретению Короны

13 Января 2022 • 22:55 Комментировать
Бетис
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Севилья
2.57 3.20 2.87
15.01 23:30

Испанская «Севилья» еще на шаг приблизилась к трансферу футболиста «Порту» и сборной Мексики Хесуса Короны. 29-летний игрок уже готов вылететь в Испанию. Сумма трансфера составит три миллиона евро, а контракт будет рассчитан до июня 2025 года.

Отметим, что ранее футболист также выступал за такие клубы, как: «Твенте» и мексиканский «Монтеррей». В «Порту» игрок оказался в 2015 году, и с тех пор провел за португальскую команду 286 матчей, в которых отметился 31 голом и 69 голевыми передачами.

В прошлом сезоне Корона помог своей команде дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где португальцы уступили лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Корона
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