«Севилья» близка к приобретению Короны

Испанская «Севилья» еще на шаг приблизилась к трансферу футболиста «Порту» и сборной Мексики Хесуса Короны. 29-летний игрок уже готов вылететь в Испанию. Сумма трансфера составит три миллиона евро, а контракт будет рассчитан до июня 2025 года.

Отметим, что ранее футболист также выступал за такие клубы, как: «Твенте» и мексиканский «Монтеррей». В «Порту» игрок оказался в 2015 году, и с тех пор провел за португальскую команду 286 матчей, в которых отметился 31 голом и 69 голевыми передачами.

В прошлом сезоне Корона помог своей команде дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где португальцы уступили лондонскому «Челси».