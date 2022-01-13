Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хесус Корона станет игроком «Севильи»

13 Января 2022 • 14:53 Комментировать
Бетис
...
Севилья
2.57 3.20 2.87
15.01 23:30

Полузащитник Хесус Корона усилит борющуюся за чемпионский титул Ла Лиги с мадридским «Реалом» андалусийскую «Севилью». Об этом в своем «Твиттере» сообщил итальянский журналист Николо Скира. Корона, доселе защищавший цвета «Порту», готовится пройти медицинское обследование в своем новом клубе. Контракт с игроком сборной Мексики подписан до 2025 года.

До «Порту» 29-летний Корона выступал сперва в родном мексиканском «Монтеррее», а затем три года защищал цвета нидерландского «Твенте». В «Порту» он перебрался в 2015 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Порту Хесус Корона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БЕТИС СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
15:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» во всего лишь второй раз в истории выиграл пять матчей кряду у «Барселоны»
15:17 · Испания. Ла Лига
Хави нахваливает Фати
15:01 · Испания. Ла Лига
​Лапорта выступил в раздевалке «Барселоны» после поражения в «эль класико» видео
14:53 · Испания. Ла Лига
Хесус Корона станет игроком «Севильи»
13:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» - лучший в мире»: Бензема подвёл итоги «эль класико»
10:30 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением «Барселоны»
09:43 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Реал» мог гораздо раньше гарантировать себе победу, если бы использовал все моменты» 1
09:06 · Испания. Ла Лига
«Севилья» продлит контракт с одним из лидеров
08:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» переключил внимание с Азмуна на звёздного форварда «Барселоны»
08:13 · Испания. Ла Лига
Хамес спас жизнь сопернику, перенёсшему сердечный приступ
01:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, благодаря чему «Реал» обыграл «Барселону»
01:11 · Испания. Ла Лига
Пике: «Уходим с поднятой головой» 1
01:04 · Испания. Ла Лига
Хави – о поражении от «Реала»: «Мы на правильном пути»
00:25 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес установил новый рекорд «эль класико» 1
00:17 · Испания. Ла Лига
15-летний талант из Бразилии попал на радар «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем