Хесус Корона станет игроком «Севильи»

Полузащитник Хесус Корона усилит борющуюся за чемпионский титул Ла Лиги с мадридским «Реалом» андалусийскую «Севилью». Об этом в своем «Твиттере» сообщил итальянский журналист Николо Скира. Корона, доселе защищавший цвета «Порту», готовится пройти медицинское обследование в своем новом клубе. Контракт с игроком сборной Мексики подписан до 2025 года.

До «Порту» 29-летний Корона выступал сперва в родном мексиканском «Монтеррее», а затем три года защищал цвета нидерландского «Твенте». В «Порту» он перебрался в 2015 году.