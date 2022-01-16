​«Севилья выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч с «Бетисом» в воскресенье

Кубковый матч между «Бетисом» и «Севильей» возобновится 16 января в 18:00 по московскому времени. В субботу вечером в концовке первого тайма игра была прервана из-за брошенного с трибун предмета, попавшего в голову хавбеку гостей Хоану Хордану.

«Севилья» на своём официальном сайте сделала публикацию, в которой выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч в воскресенье. Клуб отметил, что подавал апелляцию, опираясь на то, что пострадавший Хоан Хорадн из-за черепно-мозговой травмы не сможет играть. Апелляция была отклонена, причём два из трёх членов апелляционного комитета воздержались.

«Севилья» считает, чтоб было бы разумнее и справедливее доиграть матч позднее, в другой день. При этом клуб принимает решение футбольных властей.