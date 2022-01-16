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​«Севилья выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч с «Бетисом» в воскресенье

16 Января 2022 • 16:48 Комментировать
Бетис
...
Севилья
2.35 3.20 3.20
Через 0 ч. 38 мин.

Кубковый матч между «Бетисом» и «Севильей» возобновится 16 января в 18:00 по московскому времени. В субботу вечером в концовке первого тайма игра была прервана из-за брошенного с трибун предмета, попавшего в голову хавбеку гостей Хоану Хордану.  

«Севилья» на своём официальном сайте сделала публикацию, в которой выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч в воскресенье. Клуб отметил, что подавал апелляцию, опираясь на то, что пострадавший Хоан Хорадн из-за черепно-мозговой травмы не сможет играть. Апелляция была отклонена, причём два из трёх членов апелляционного комитета воздержались.

«Севилья» считает, чтоб было бы разумнее и справедливее доиграть матч позднее, в другой день. При этом клуб принимает решение футбольных властей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья
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БЕТИС СЕВИЛЬЯ
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16.01  18:00 Бетис ... Севилья 2.35 3.20 3.20
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Сегодня, 16 Января
16:48 · Испания. Кубок
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