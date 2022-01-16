​Игрок «Бетиса»: «Все слышали, как тренер «Севильи» призвал Хордана сымитировать головокружение»

Субботний матч между «Бетисом» и «Севильей» в Кубке Испании обернулся скандалом. Из-за брошенного в хавбека гостей Хоана Хордана постороннего предмета с трибун игра была прервана. Она возобновится 16 января в 18:00 по московскому времени при пустых трибунах, о чём было объявлено в воскресенье утром.

Между тем, комментарий по поводу случившегося дал игрок «Бетиса» Виктор Камараса.

«Позорный и неоправданный поступок человека, которого я не могу отнести к нашим фанатам. Надеюсь, у Хоана Хордана всё хорошо, хотя мы все – включая четвёртого рефери – слышали, как тренер «Севильи» призвал его сымитировать головокружение и упасть на землю», - написал Камараса на своей страничке в «Твиттере».