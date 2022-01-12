«Ливерпуль» намерен обойти «Челси» в гонке за Кунде

«Ливерпуль» нацелился на приобретение защитника «Севильи» Жюля Кунде, которым прошлым летом активно интересовался лондонский «Челси». Согласно The Sun, французский защитник с радостью готов принять предложение мерсисайдского клуба.

Напомним, что прошлым летом Кунде был близок к переходу в «Челси», но из-за ценника в 80 миллионов евро, «синие» решили повременить с подписанием защитника. После срыва трансфера Кунде был обозлен и не отвечал на звонки руководства, но со временем отношения француза с боссами «Севильи» стабилизировались.

В этом сезоне Кунде провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним ассистом.