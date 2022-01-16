Заявление: Прерванный матч «Бетис» - «Севилья» доиграют сегодня

В субботу вечером в Кубке Испании был прерван матч 1/8 финала между «Бетисом» и «Севильей». При счёте 1:1 в концовке первого тайма с трибуны на поле был брошен продолговатый предмет, похожий на некий стержень. Этот предмет попал в игрока гостей Хоана Хордана, и ему потребовалась помощь. Королевская федерация футбола Испании спустя час приняла решение о том, что игра продолжена в этот вечер не будет.

В воскресенье утром Федерация опубликовала новую информацию, касающуюся игры. Она будет возобновлена в воскресенье, 16 января. Рестарт назначен на 18:00 по московскому времени.

Матч будет доигрываться при пустых трибунах.