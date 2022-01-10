«Севилья» положила глаз на Седрика Бакамбу

Седрик Бакамбу, бывший футболист «Вильярреала», последние годы провел в Китае, однако уже дал понять, что хочет вернуться в Европу. Есть и претенденты на его услуги - им активно интересуется испанская «Севилья», сообщает Football Espana.

Для «Севильи» Бакамбу мог бы стать отличной заменой Юссуфу Эн-Несири, который страдал из-за травмы, а сейчас отбыл на Кубок африканских наций. Сейчас Бакамбу является свободным агентом - его контракт с «Бэйцзин Гоань» истек, и продлевать его стороны не стали.

Однако есть и другие претенденты на Бакамбу - это турецкий «Галатасарай», а также «Олимпик» из Марселя.