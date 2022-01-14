«Лас-Пальмас» усилился форвардом «Бетиса»

«Лас-Пальмас», который выступает в Сегунде, взял в аренду форварда «Бетиса».

В аренду в клуб из второго по силе испанского дивизиона за игровой практикой до конца сезона отправился 21-летний Робер Гонсалес, сообщает официальный сайт «Бетиса».

OFICIAL | Principio de acuerdo para la cesión de Rober a la @UDLP_Oficial



¡Mucha suerte en esta nueva etapa, @robergb10!



https://t.co/N13lp3vWpm pic.twitter.com/QMUvzHnxlG — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 13, 2022

В нынешнем сезоне Робер Гонсалес провёл за «Бетис» во всех турнирах восемь матчей, но не отметился результативными действиями так как он выходил на замены уже ближе к концу поединков.

Напоминаем, что «Бетис» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.