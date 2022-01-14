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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» усилился форвардом «Бетиса»

14 Января 2022 • 03:26 Комментировать
Бетис
...
Севилья
2.57 3.20 2.87
15.01 23:30

«Лас-Пальмас», который выступает в Сегунде, взял в аренду форварда «Бетиса».

В аренду в клуб из второго по силе испанского дивизиона за игровой практикой до конца сезона отправился 21-летний Робер Гонсалес, сообщает официальный сайт «Бетиса».  

В нынешнем сезоне Робер Гонсалес провёл за «Бетис» во всех турнирах восемь матчей, но не отметился результативными действиями так как он выходил на замены уже ближе к концу поединков.

Напоминаем, что «Бетис» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лас-Пальмас
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БЕТИС СЕВИЛЬЯ
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