«Лас-Пальмас» усилился форвардом «Бетиса»

«Лас-Пальмас», который выступает в Сегунде, взял в аренду форварда «Бетиса».
В аренду в клуб из второго по силе испанского дивизиона за игровой практикой до конца сезона отправился 21-летний Робер Гонсалес, сообщает официальный сайт «Бетиса».
OFICIAL | Principio de acuerdo para la cesión de Rober a la @UDLP_Oficial— Real Betis Balompié (@RealBetis) January 13, 2022
¡Mucha suerte en esta nueva etapa, @robergb10!
https://t.co/N13lp3vWpm pic.twitter.com/QMUvzHnxlG
В нынешнем сезоне Робер Гонсалес провёл за «Бетис» во всех турнирах восемь матчей, но не отметился результативными действиями так как он выходил на замены уже ближе к концу поединков.
Напоминаем, что «Бетис» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.
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