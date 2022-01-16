Главный тренер «Бетиса» призвал расследовать инцидент с брошенной в Хордана трубой – он подозревает футболиста в симуляции

Как и некоторые другие представители «Бетиса», главный тренер команды Мануэль Пеллегрини усомнился в естественности поведения полузащитника «Севилья» Хуана Хордана после того самого скандального эпизода, в ходе которого футболист получил удар по голове трубой, брошенной с трибун.

Наставник «Бетиса» остался удивлен действиями игрока и самой «Севильи» - сначала матч был прерван, а потом клуб отказывался доигрывать поединок.

«У меня есть сомнения, что кусок пластика, падающий с этой высоты, вызвал такие последствия. Необходимо начать расследование, потому что ущерб, нанесенный футболу, очень велик», - приводит слова Пеллегрини Todo Fichajes.