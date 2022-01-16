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Кубок Испании

​«Севилья» рассказала о состоянии игрока, в чью голову попал посторонний предмет

16 Января 2022 • 10:26 Комментировать
Бетис
...
Севилья
2.35 3.20 3.20
Через 6 ч. 3 мин.

Субботнее севильское дерби в 1/8 финала Кубка Испании получилось чересчур горячим. Один из болельщиков «Бетиса» решил бросить на поле посторонний предмет, похожий на некий стержень. Предмет попал в голову игроку «Севильи» Хоану Хордану, и матч пришлось прерывать.

«Севилья» посредством своего официального сайта проинформировала общественность о состоянии Хоана Хордана.

«Окончательный диагноз – черепно-мозговая травма. Игрок будет находиться под домашним наблюдением до тех пор, пока не пройдёт как минимум 24 часа без тревожных симптомов», - говорится в заявлении.

Матч между «Бетисом» и «Севильей» возобновится при пустых трибунах 16 января в 18:00 по Москве.

Игрок «Бетиса»: «Все слышали, как тренер «Севильи» призвал Хордана сымитировать головокружение»

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хоан Хордан
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БЕТИС СЕВИЛЬЯ
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16.01  14:00 Атлетико Балеарес ... Валенсия
16.01  18:00 Бетис ... Севилья 2.35 3.20 3.20
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Сегодня, 16 Января
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