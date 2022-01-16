​Севильское дерби прервано после гола Фекира с углового: в игрока «Севильи» бросили предмет

В субботу вечером в Кубке Испании проводит севильское дерби между «Бетисом» и «Севильей». Ближе к завершению первого тайма команды обменялись забитыми голами, причём хавбек «огурцов» Набиль Фекир забил прямо с углового, закрутив мяч. Почти сразу после этого игра была прервана. Дело в том, что в игрока «Севильи» с трибун был брошен посторонний предмет. Он попал Хоану Хордану в голову. Пострадавшего игрока увели с поля в подтрибунное помещение после оказания помощи.

В настоящий момент арбитр ведёт переговоры с официальными лицами. Игра пока не продолжается.

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