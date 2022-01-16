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​Севильское дерби прервано после гола Фекира с углового: в игрока «Севильи» бросили предмет

16 Января 2022 • 00:21 Комментировать
Бетис
1:1
Севилья
2.35 3.20 3.20
остановлен

В субботу вечером в Кубке Испании проводит севильское дерби между «Бетисом» и «Севильей». Ближе к завершению первого тайма команды обменялись забитыми голами, причём хавбек «огурцов» Набиль Фекир забил прямо с углового, закрутив мяч. Почти сразу после этого игра была прервана. Дело в том, что в игрока «Севильи» с трибун был брошен посторонний предмет. Он попал Хоану Хордану в голову. Пострадавшего игрока увели с поля в подтрибунное помещение после оказания помощи. 

В настоящий момент арбитр ведёт переговоры с официальными лицами. Игра пока не продолжается.

Следить за развитием событий во всех красках можно в текстовой трансляции на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья Набиль Фекир
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БЕТИС СЕВИЛЬЯ
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окончен Жирона 1:2 Райо Вальекано 2.80 3.20 2.65
Идет 133 минута Бетис 1:1 Севилья 2.35 3.20 3.20
16.01  14:00 Атлетико Балеарес ... Валенсия
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