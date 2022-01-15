«Бетис» урезал посещаемость своего стадиона до 25% в связи с новой волной COVID-19

Испания проходит через новую вспышку заражений COVID-19, в связи с чем руководство «Бетиса» приняло непростое решение - урезать посещаемость стадиона «Бенито Вильямарин» до 25% от максимальной. Это означает, что кубковое дерби с «Севильей» пройдет без болельщиков «Севильи» - даже скромная квота в 600 билетов для гостевой трибуны теперь отменена, сообщает derbyderbyderby.it.

Ограничение на посещаемость сохранится вплоть до конца января, оно затронет и матчи чемпионата, где идущему третьим в турнирной таблице «Бетису» уже в начале следующей недели предстоит домашний поединок с «Алавесом».