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«Бетис» урезал посещаемость своего стадиона до 25% в связи с новой волной COVID-19

15 Января 2022 • 02:05 Комментировать
Бетис
...
Севилья
2.57 3.20 2.87
Через 19 ч. 56 мин.

Испания проходит через новую вспышку заражений COVID-19, в связи с чем руководство «Бетиса» приняло непростое решение - урезать посещаемость стадиона «Бенито Вильямарин» до 25% от максимальной. Это означает, что кубковое дерби с «Севильей» пройдет без болельщиков «Севильи» - даже скромная квота в 600 билетов для гостевой трибуны теперь отменена, сообщает derbyderbyderby.it.

Ограничение на посещаемость сохранится вплоть до конца января, оно затронет и матчи чемпионата, где идущему третьим в турнирной таблице «Бетису» уже в начале следующей недели предстоит домашний поединок с «Алавесом».

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Бетис Кубок Испании
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15.01  23:30 Бетис ... Севилья 2.57 3.20 2.87
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