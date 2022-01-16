​«Бетис» из-за фанатов штрафуют после каждого домашнего матча

Субботний поединок 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» был прерван в концовке первого тайма при счёте 1:1. Причина – брошенный в хавбека гостей Хоана Хордана предмет с трибун стадиона. Что-то похожее на палку попало в игрока, и ему потребовалась помощь медиков. В настоящий момент игра находится в подвешенном состоянии.

Фанаты «Бетиса» отмечаются со знаком минус далеко не впервые. Оказывается, «Бетис» за поведение болельщиков штрафовали после каждого домашнего матча в сезоне 2021/2022. Сообщение об этом появилось на табло стадиона – клуб призвал фанатов задуматься над своим поведением.

Пока непонятно, продолжится ли матч «Бетис» - «Севилья» этим вечером. Подробности – в текстовой трансляции.