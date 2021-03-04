​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении

Ответный полуфинал Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» получился горячим. При счёте 1:0 в пользу каталонцев гости не забили пенальти, а в добавленное ко второму тайму время Херард Пике сделал счёт 2:0 и перевёл игру в экстра-тайм. Там «сине-гранатовые» забили ещё раз и вышли в финал.

Как сообщает Cadena SER, в подтрибунном помещении Лионель Месси после игры пересёкся с президентом «Севильи» Хосе Кастро и спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

«Вы всегда побеждаете одинаково», - сказал кто-то из представителей руководства «Севильи» в адрес Месси с намёком на судейство.

«Вы едете домой», - ответил капитан «Барселоны».