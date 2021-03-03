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Ракитич назвал Месси трофей, который тому никогда не выиграть

03 Марта 2021, 23:45,

В среду в ответном матче Кубка Испании за выход в финал сражаются «Барселона» и «Севилья». Перед игрой полузащитник андалусийцев Иван Ракитич пообщался с бывшими одноклубниками и пошутил над Лионелем Месси.

- Я поговорил с Месси и сказал ему: «Ты выиграл всё, что мог, забил уйму голов». Но я также отметил, что завоевал трофей, который он никогда не получит - кубок за победу в Лиге Европы, - приводит слова Ракитича LaLiga TV.

Это случилось в 2014 году, после чего хорват переехал на «Камп Ноу», где провел шесть лет и вернулся обратно в «Севилью». Справедливости ради добавим, что Месси имеет теоретические шансы на победу в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Севилья, Иван Ракитич
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Комментарии (1)
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779
03 Марта 2021, 23:50

Может ради коллекции Месси стОит впрячься? Програть Ла Лигу с треском, потом десяток унылых матчей с секонд хэндом и ЛЕ в кармане.)))

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