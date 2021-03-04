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«Барселона» установила рекорд в Кубке Испании

04 Марта 2021, 08:28,

В ответном поединке 1/2 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Севилью». «Сине-гранатовые» одержали победу (3:0) и вышли в финал турнира. В первом матче «сине-гранатовые» проиграли со счетом 0:2.

Согласно данным MisterChip, подопечные Рональда Кумана стали первой командой в истории Кубка Испании, которой удалось пробиться в финал турнира в десятый раз за 13 сезонов.

В финале «Барселона» встретится с победителем противостояния между «Леванте» и «Атлетиком».

Действующим обладателем трофея является «Валенсия», которая одолела «сине-гранатовых» в финале со счетом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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