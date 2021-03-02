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​Педри возобновил тренировки гораздо раньше срока

02 Марта 2021, 18:15,

Полузащитник «Барселоны» Педри на выходных получил травму в матче чемпионата Испании против «Севильи» и покинул стадион на костылях. Ожидалось, что футболист пропустит несколько недель, но во вторник он уже тренировался в общей группе.

«Некоторые вещи невозможно объяснить. Вчера я был удивлён, когда Педри тренировался индивидуально, а сейчас он работает в общей группе без проблем. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, он может быть в заявке», - рассказал Куман журналистам.

В среду «Барселона» снова сыграет против «Севильи» - теперь в ответном полуфинале Кубка Испании дома. В первой игре каталонцы проиграли 0:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Педри
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