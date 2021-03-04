Альба: «Команда никогда не сомневалась в Кумане»

Защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба пообщался с представителями СМИ после победы над «Севильей» (3:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке «сине-гранатовые» уступили со счетом 0:2.

«Мы никогда не сомневались в нашем тренере. Куман хорошо работает, у него есть четкий план. Он выполняет огромный объем работы, а мы должны воплощать его идеи на поле.

Что касается ответной игры с «ПСЖ», то мы способны победить любого соперника. Хотя в Лиге чемпионов будет намного сложнее совершить камбэк», - приводит слова защитника газета Marca.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет против сильнейшего в паре «Леванте» - «Атлетик».