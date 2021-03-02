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Араухо сможет сыграть с «Севильей»

02 Марта 2021, 00:32,

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо восстанавливается от травмы, которую он получил в матче с «Севильей» (2:0).

Как сообщает As, в понедельник защитник тренировался в тренажерном зале из-за легкого дискомфорта в левой лодыжке. Ожидается, что Араухо вернётся в общую группу уже во вторник и сможет принять участие в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей».

«Барселона» сыграет с «Севильей» завтра, третьего марта, первая встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 0:2.

21-летний Араухо сыграл двадцать один матч за «Барселону» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Араухо
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