Лопетеги – о матче с «Барселоной»: «Мы хотим контролировать игру»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны». Первая встреча завершилась победой «севильцев» со счётом 2:0.

«Мы не думаем о предыдущих матчах, все наши мысли сосредоточены на завтрашней встрече. Мы должны как можно лучше играть как с мячом, так и без него. Мы хотим контролировать игру, команда готова к этому. Конечно, эта встреча не будет иметь ничего общего с предыдущими двумя. Это футбол, так будет всегда. Мы не будем смотреть в прошлое», - цитирует Лопетеги пресс-служба клуба.

Матч между «Барселоной» и «Севильей» запланирован на завтра, 3 марта. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.