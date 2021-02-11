Ракитич: «Впереди нас ждёт битва в Барселоне»

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич поделился впечатлениями от победы над каталонской «Барселоной» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу андалусийцев.

«Очень хороший результат, но еще ничего не решено. Впереди нас ждет битва в Барселоне. «Севилье» нужно сыграть еще лучше, мы очень хотим выйти в финал.

Мой гол? Я не захотел праздновать, ведь много лет отдал «Барселоне». Уважаю этот клуб», - передает слова хорватского полузащитника газета Marca.

Ответный поединок между «Барселоной» и «Севильей» состоится на «Камп Ноу» третьего марта.