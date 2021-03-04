Куман высказался о камбэке «Барселоны» в Кубке Испании

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал камбэк своей команды в полуфинале Кубка Испании. «Сине-гранатовые» после гостевого поражения (0:2) одержали домашнюю победу со счетом 3:0 и пробились в финал турнира.

«Все увидели наши амбиции. Команда верила, что сможет отыграться. Проявился наш менталитет, игра улучшается. Я не мог требовать от игроков большего в этот вечер. «Барселона» сражалась до самого конца, мы заслуженно победили. Удача была на нашей стороне. Я считаю, что мы были лучше в обеих играх», - приводит слова голландского тренера Marca.

В финале «Барселона» сыграет против победителя пары «Леванте» - «Атлетик».