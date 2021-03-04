Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман высказался о камбэке «Барселоны» в Кубке Испании

04 Марта 2021, 08:21,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал камбэк своей команды в полуфинале Кубка Испании. «Сине-гранатовые» после гостевого поражения (0:2) одержали домашнюю победу со счетом 3:0 и пробились в финал турнира.

«Все увидели наши амбиции. Команда верила, что сможет отыграться. Проявился наш менталитет, игра улучшается. Я не мог требовать от игроков большего в этот вечер. «Барселона» сражалась до самого конца, мы заслуженно победили. Удача была на нашей стороне. Я считаю, что мы были лучше в обеих играх», - приводит слова голландского тренера Marca.

В финале «Барселона» сыграет против победителя пары «Леванте» - «Атлетик».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Севилья, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола