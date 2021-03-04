Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале

В ответном полуфинале Кубка Короля «Барселона» и «Севилья» встречались в столице Каталонии.

«Барселоне» в последнее время не привыкать показывать лихорадочные результаты. В Лиге чемпионов она получила дома разгром от «ПСЖ» вообще со счётом 1:4. В первом матче полуфинала Кубка Испании дела для каталонцев сложились получше – они проиграли всего лишь 0:2 и на выезде. Обычно такой результат считается хорошим промежуточным показателем для победившего в первом матче клуба, но кто его знает, чего ждать от нынешней «Барселоны». Тем более что за четыре дня до ответной кубковой встречи с «Севильей» она размялась на андалусийском клубе в гостях в чемпионате – 2:0.

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Первое подобие опасного момента команда Кумана сообразила на пятой минуте. Месси отдал вправо Десту, прострелившему на Дембеле, который хотел принять мяч пассивно и был вынужден разочароваться, что его по-футбольному обокрали. Ещё через несколько минут «сине-гранатовые» могли забить нетипично – усилиями Бускетса, но тот из-за пределов штрафной ударил по центру в руки вратарю. Чуть позже прицеливался уже Дембеле изнутри штрафной – мяч отскочил от игрока гостей и решил уйти на угловой. Однако на 12-й минуте Дембеле проявил себя результативно. Получив пас от Месси на левом полуфланге, он чуть покинул территорию чужой штрафной и с разворота вонзил мяч в левую девятку (1:0).

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Открыв счёт, хозяева сбавили обороны, хотя для прохода в финал им обязательно требовался ещё как минимум один гол в основное время. Правда, в районе получаса игры каталонцы зашевелились и усилили ослабившееся было давление на соперника. Острый эпизод у ворот Вацлика родился на 33-й минуте, когда Месси продрался к левому углу штрафной, и после рикошета мяч полетел в створ, но Акунья выбил его почти с ленточки. В дальнейшем до перерыва «блауграна» владела мячом, не владея ситуацией в двухматчевом противостоянии.

Во втором тайме барселонцы продолжали искать второй забитый гол, но практически не предлагали севильцам того, с чем те не справились бы. Ну за исключением момента на 67-й минуте, где на выручку команде Лопетеги пришла перекладина. Жорди Альба послал в неё мяч с левого полуфланга с лёта в прыжке. И чуть не доигрались «сине-гранатовые» до ответного мяча «Севильи». Окампос вошёл в чужую штрафную по левой стороне и был остановлен Мингесой, но не реализовал пенальти – Тер-Штеген взял его удар с точки, упав вправо от себя.

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Каталонская команда долго не могла создать моментов для сравнения счёта по итогам противостояния. Хозяева желали пенальти после удара Месси, но судья не увидел нарушения в исполнении Окампоса, которому мяч вроде как попал в опорную руку. В концовке «Барселона» серьёзно поджала своего противника. Уже в добавленное время Фернандо получил вторую жёлтую карточку за остановку Тринкана возле своей штрафной. Месси пробил со штрафного, мяч из-за рикошета ушёл на угловой, после которого Гризманн вторым темпом навесил с левого края, и Пике головой переправил мяч в сетку, переведя игру в дополнительное время (2:0).

В овертайме «сине-гранатовые» не стали откладывать дело в долгий ящик и довольно быстро сделали счёт крупным. Альба подал с левого фланга, и Брайтвайт в падении рыбкой переправил снаряд в домик Вацлика (3:0). В следующие двадцать пять минут «Севилья» не смогла создать ничего опасного, уже заменённый Люк Де Йонг получил красную карточку, а Пике вернулся в игру после подозрения на новую травму.

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Итак, «Барселона» перевернула ход противостояния с «Севильей» и прошла в финал, где посоперничает с победителем пары «Леванте» – «Атлетик» Бильбао.

Кирилл Иванцов