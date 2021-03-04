Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале

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04 Марта 2021, 01:33,
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В ответном полуфинале Кубка Короля «Барселона» и «Севилья» встречались в столице Каталонии.
|(1:0) Дембеле Усман 12'
|(2:0) Пике Херард 90'
|(3:0) Брайтвайт Мартин 95'
«Барселоне» в последнее время не привыкать показывать лихорадочные результаты. В Лиге чемпионов она получила дома разгром от «ПСЖ» вообще со счётом 1:4. В первом матче полуфинала Кубка Испании дела для каталонцев сложились получше – они проиграли всего лишь 0:2 и на выезде. Обычно такой результат считается хорошим промежуточным показателем для победившего в первом матче клуба, но кто его знает, чего ждать от нынешней «Барселоны». Тем более что за четыре дня до ответной кубковой встречи с «Севильей» она размялась на андалусийском клубе в гостях в чемпионате – 2:0.
Первое подобие опасного момента команда Кумана сообразила на пятой минуте. Месси отдал вправо Десту, прострелившему на Дембеле, который хотел принять мяч пассивно и был вынужден разочароваться, что его по-футбольному обокрали. Ещё через несколько минут «сине-гранатовые» могли забить нетипично – усилиями Бускетса, но тот из-за пределов штрафной ударил по центру в руки вратарю. Чуть позже прицеливался уже Дембеле изнутри штрафной – мяч отскочил от игрока гостей и решил уйти на угловой. Однако на 12-й минуте Дембеле проявил себя результативно. Получив пас от Месси на левом полуфланге, он чуть покинул территорию чужой штрафной и с разворота вонзил мяч в левую девятку (1:0).
Открыв счёт, хозяева сбавили обороны, хотя для прохода в финал им обязательно требовался ещё как минимум один гол в основное время. Правда, в районе получаса игры каталонцы зашевелились и усилили ослабившееся было давление на соперника. Острый эпизод у ворот Вацлика родился на 33-й минуте, когда Месси продрался к левому углу штрафной, и после рикошета мяч полетел в створ, но Акунья выбил его почти с ленточки. В дальнейшем до перерыва «блауграна» владела мячом, не владея ситуацией в двухматчевом противостоянии.
Во втором тайме барселонцы продолжали искать второй забитый гол, но практически не предлагали севильцам того, с чем те не справились бы. Ну за исключением момента на 67-й минуте, где на выручку команде Лопетеги пришла перекладина. Жорди Альба послал в неё мяч с левого полуфланга с лёта в прыжке. И чуть не доигрались «сине-гранатовые» до ответного мяча «Севильи». Окампос вошёл в чужую штрафную по левой стороне и был остановлен Мингесой, но не реализовал пенальти – Тер-Штеген взял его удар с точки, упав вправо от себя.
Каталонская команда долго не могла создать моментов для сравнения счёта по итогам противостояния. Хозяева желали пенальти после удара Месси, но судья не увидел нарушения в исполнении Окампоса, которому мяч вроде как попал в опорную руку. В концовке «Барселона» серьёзно поджала своего противника. Уже в добавленное время Фернандо получил вторую жёлтую карточку за остановку Тринкана возле своей штрафной. Месси пробил со штрафного, мяч из-за рикошета ушёл на угловой, после которого Гризманн вторым темпом навесил с левого края, и Пике головой переправил мяч в сетку, переведя игру в дополнительное время (2:0).
В овертайме «сине-гранатовые» не стали откладывать дело в долгий ящик и довольно быстро сделали счёт крупным. Альба подал с левого фланга, и Брайтвайт в падении рыбкой переправил снаряд в домик Вацлика (3:0). В следующие двадцать пять минут «Севилья» не смогла создать ничего опасного, уже заменённый Люк Де Йонг получил красную карточку, а Пике вернулся в игру после подозрения на новую травму.
Итак, «Барселона» перевернула ход противостояния с «Севильей» и прошла в финал, где посоперничает с победителем пары «Леванте» – «Атлетик» Бильбао.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Севилья, Кубок Испании
А Пике не только болтать на поле умеет...
Ферги-тайм в исполнении Барселоны. Молодцы, каталонцы, проявили характер, играли до конца.
с победой, дружище!
взаимно:) сколько лет, сколько зим, как говорится...
дожали! бились до последнего. дотерпели и забили! Месси был на вторых ролях, больше организовывал и ассистировал. Дест игру можно сказать провалил, постоянно терял мяч. Дембеле отыграл хорошо первые полчаса. если бы он так играл всегда... Гриз почти не был заметен, но в нужный момент отдал отличный пас. оборона сыграла хорошо, кроме косяка Менгесы. да и то пенальти был сомнительный. опыта парень наберётся и будет основным защитником. Тер Штеген!!! это - его победа! молодец!
Барса оказалась второй матч подряд сильнее Севильи. севильцы под давлением стали больше фолить и грубо играть, за что и поплатились.
всех cules - с победой! хорошей, добротной. едем в финал Кубка!
Сегодня госпожа Фортуна (Удача) повернулась лицом и улыбнулась Барсе. При в общем-то очень посредственной игре отскочили благодаря Тер-Штегену и Пике в конце второго основного тайма. Хоть и говорят, что победителей не судят, но какого-то воодушевления и большой надежды на будущие успехи сегодня не очень то прибавилось. А ведь после игры с той же Севильей на их поле, настроение было получше.
первый тайм отыграли на высоком уровне. потом естественно посдулись.
Сразу после красавца от Дембеле Барса про себя решила, что второй то мы по любому забьём.
И пошла игра, как будто время матча не 90 минут, а столько сколько захочешь.
Было необычно много Бускетса, и мало Месси. С массой брака от Лео. Капитан загорелся лишь на последнюю пятиминутку и хоть и косвенно, но создал нужный гол. Дембеле традиционно сдох после получаса игры и поэтому забивать было некому.
Жаль, что не получилось чудо от Альбы. Зато получилось от Пике.))) Несправедливости в этот раз не произошло. Должна была быть награда хотя и за небольшой, но всё-таки прогресс в игре.
Для обороны работы не было и поэтому Тер вдвойне волшебник в эпизоде с пенальти.
Севилья чересчур понадеялась на мощь своей обороны и решила без активной игры пройти.
Брейтвейт делает своё дело, Гризманн исполнил голевой и на том спасибо.
Всех с приятной победой!
с победой! Брайтвайта я забыл отметить! очень вовремя отметился голом парень!
С победой, pol-black!
Позитивчик ловить Барса даёт повод второй матч.)))
это точно ))) и получается под вискарик очень славно )))