Лопетеги: «Севилья» ощутила на себе самую жестокую часть футбола»

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги поделился эмоциями после ответного поединка с каталонской «Барселоной» в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Андалусийцы вылетели из турнира, уступив на «Камп Ноу» со счетом 0:3.

«В этом поединке «Севилья» ощутила на себе самую жестокую часть футбола - вылет в последний момент. Мы сильно огорчены, но гордимся своей игрой в данном противостоянии. Команда имела отличные шансы на выход в финал», - приводит слова специалиста газета Marca.

Напомним, что в первом поединке андалусийцы победили со счетом 2:0, однако по сумме двух встреч уступили «сине-гранатовым».