Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лопетеги: «Севилья» ощутила на себе самую жестокую часть футбола»

04 Марта 2021, 09:48,

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги поделился эмоциями после ответного поединка с каталонской «Барселоной» в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Андалусийцы вылетели из турнира, уступив на «Камп Ноу» со счетом 0:3.

«В этом поединке «Севилья» ощутила на себе самую жестокую часть футбола - вылет в последний момент. Мы сильно огорчены, но гордимся своей игрой в данном противостоянии. Команда имела отличные шансы на выход в финал», - приводит слова специалиста газета Marca.

Напомним, что в первом поединке андалусийцы победили со счетом 2:0, однако по сумме двух встреч уступили «сине-гранатовым».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Хулен Лопетеги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола