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​«Футбол начинается с уважения»: «Барселона» отреагировала на шутку «Севильи»

04 Марта 2021, 14:15,

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании. После гостевого поражения от «Севильи» со счётом 0:2 каталонцы на своём поле перевели игру в экстра-тайм на последних минутах, а в дополнительное время забили ещё раз – 3:0.

После игры пресс-служба «Севильи» опубликовала кадр, на котором Килиан Мбаппе убегает от Херарда Пике, а тот хватает соперника за футболку. Мбаппе подписан как «Севилья» в 1/8 финала Лиги чемпионов», а Пике – как «Лига Европы».

«Барселона» отреагировала на эту шутку, напомнив «Севилье», что футбол начинается с уважения.

 

Стоит сказать, что именно гол Херарда Пике перевёл игру в экстра-тайм.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Севилья
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