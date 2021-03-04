​«Футбол начинается с уважения»: «Барселона» отреагировала на шутку «Севильи»

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04 Марта 2021, 14:15,
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«Барселона» вышла в финал Кубка Испании. После гостевого поражения от «Севильи» со счётом 0:2 каталонцы на своём поле перевели игру в экстра-тайм на последних минутах, а в дополнительное время забили ещё раз – 3:0.
После игры пресс-служба «Севильи» опубликовала кадр, на котором Килиан Мбаппе убегает от Херарда Пике, а тот хватает соперника за футболку. Мбаппе подписан как «Севилья» в 1/8 финала Лиги чемпионов», а Пике – как «Лига Европы».
«Барселона» отреагировала на эту шутку, напомнив «Севилье», что футбол начинается с уважения.
Football is about respect. https://t.co/TW5WFgkjle— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021
Стоит сказать, что именно гол Херарда Пике перевёл игру в экстра-тайм.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Севилья