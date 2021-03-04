​«Футбол начинается с уважения»: «Барселона» отреагировала на шутку «Севильи»

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании. После гостевого поражения от «Севильи» со счётом 0:2 каталонцы на своём поле перевели игру в экстра-тайм на последних минутах, а в дополнительное время забили ещё раз – 3:0.

После игры пресс-служба «Севильи» опубликовала кадр, на котором Килиан Мбаппе убегает от Херарда Пике, а тот хватает соперника за футболку. Мбаппе подписан как «Севилья» в 1/8 финала Лиги чемпионов», а Пике – как «Лига Европы».

«Барселона» отреагировала на эту шутку, напомнив «Севилье», что футбол начинается с уважения.

Football is about respect. https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

Стоит сказать, что именно гол Херарда Пике перевёл игру в экстра-тайм.