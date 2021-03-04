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Ракитич: «Арбитр решил, кто именно пройдет в финал»

04 Марта 2021, 22:35,

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич недоволен работой арбитров в ответном полуфинальном матче Кубка короля Испании против «Барселоны» на «Камп Ноу». Его команда была в считанных секундах от прохода грозного соперника, но в итоге проиграла 0:3 и завершила выступления в турнире.

- Я понимаю, что это сложная работа, но сейчас есть множество камер, которые помогают принять правильное решение. Но мне сложно понять действия арбитра. Трактовка правил непонятна ни мне, ни болельщикам. Очень больно, ведь арбитр решил, кто именно пройдет в финал, - приводит слова Ивана Ракитича Diario Sevilla.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Севилья, Иван Ракитич
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Комментарии (2)
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0
pol-black
04 Марта 2021, 23:21

Ваня, не ожидал...

1
CELTIC FROST
04 Марта 2021, 22:54

Вас ист дас? Чего сейчас-то не так. Я чрезвычайно далек от боления за Барсу. но.. где тут засудили? Играть нужно лучше. а не автобус ставить. И пенали нормально бить. да тупые потери с фолами у своей штрафной не делать. Нытиииик очередной.

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