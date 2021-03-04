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Драма на «Камп Ноу»: «Барселона» в пятом овертайме сезона дожала «Севилью» - видео

04 Марта 2021, 11:14,

В одном из самых ярких противостоянии дня «Барселона» играла против «Севильи» в ответном матче 1/2 финала Кубка короля. Месяц назад в Андалусии побелили хозяева (2:0), и тогда казалось, что каталонцы ничего не смогут поделать. Команде Рональда Кумана помог достаточно быстрый снайперский гол Усмана Дембеле. Лионель Месси мог удвоить перевес, но его удар над голкипером был нейтрализован защитником на самой ленточке. Марк-Андре тер Штеген, намертво взявший пенальти, является не меньшим героем матча, чем Херард Пике, который в компенсированное время второго тайма удачно пробил головой - 2:0. В дополнительные 30 минут «Барселона» забила снова и стала финалистом Кубка Испании в очень непростой борьбе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Севилья
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