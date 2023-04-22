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Англия. Кубок Англии

Марез: «Манчестер Сити» очень силён, мы будем бороться за победу во всех трёх турнирах»

22 Апреля 2023 • 22:49 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Шеффилд Юнайтед
окончен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, отметившийся хет-триком в поединке против «Шеффилд Юнайтед», побеседовал с журналистами.

«Горожане» выиграли полуфинальную встречу Кубка Англии со счётом 3:0, а автором всех забитых мячей стал Марез.

«Хет-трик – это очень приятно. Думаю, мне удался этот матч. Самое главное – наш выход в финал. Я рад, что нам удалось преодолеть эту стадию, ведь в предыдущих сезонах мы останавливались именно на ней.

Не знаю, какой из моих голов был лучшим. Для нас было очень важно выйти в финал Кубка Англии. У нас отличная команда, и мы намерены до конца вести борьбу во всех турнирах», – заявил в интервью ITV алжирец.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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