Марез стал самым возрастным автором хет-трика под руководством Гвардиолы

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез трижды поразил ворота «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (3:0).

Точные удары алжирца, нанесённые на 43-й, 61-й и 66-й минутах встречи, вывели «горожан» в финал турнира. Как отмечает Opta, Марез (32 года и 60 дней) стал самым возрастным автором хет-трика среди всех игроков, с которыми Хосеп Гвардиола работал в клубах высших дивизионов.

В активе Рияда Мареза 15 забитых мячей и восемь результативных передач в 38 поединках текущего сезона в цветах «Манчестер Сити» во всех соревнованиях.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он работал в «Баварии» и «Барселоне».