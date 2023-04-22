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Англия. Кубок Англии

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

22 Апреля 2023 • 02:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.16 X 8.00 2 16.00
Через 16 ч. 9 мин.

За первую путёвку в финал Кубка Англии поспорят «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». У «горожан» всё ладится  в последних матчах, и команда Хосепа Гвардиолы набрала невероятную форму. Соперник также выиграл шесть матчей из последних семи, но это всё на уровне Чемпионшипа, а сегодня будет совсем другая игра.

В 18:45 ее можно посмотреть на «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
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Футбол онлайн
22.04.23 в 18:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.19 8.20 13.00
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