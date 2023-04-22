Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

За первую путёвку в финал Кубка Англии поспорят «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». У «горожан» всё ладится в последних матчах, и команда Хосепа Гвардиолы набрала невероятную форму. Соперник также выиграл шесть матчей из последних семи, но это всё на уровне Чемпионшипа, а сегодня будет совсем другая игра.

В 18:45 ее можно посмотреть на «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.