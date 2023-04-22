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Англия. Кубок Англии

Хет-трик Мареза помог «Манчестер Сити» выйти в финал Кубка Англии

22 Апреля 2023 • 20:38 Комментировать (3)
Манчестер Сити
3:0
Шеффилд Юнайтед
окончен

«Шеффилд Юнайтед» пытался создать проблемы для «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, но не смог. «Горожане» легко реализовали разницу в классе и разгромили соперника.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Шеффилд Юнайтед
(1:0) Марез Рияд43'  
(2:0) Марез Рияд61'  
(3:0) Марез Рияд66'  
Ортега ШтефанУокер КайлАканджи МануэльЛапорт ЭмерикСилва Бернарду 81' (Льюис Рико ( 81') Гомес СерхиоГюндоган Илкай 75' (Филлипс Кэлвин ( 75') Марез РиядАльварес ХулианГрилиш Джек 66' (Палмер Коул ( 66') Холанн Эрлинг 67' (Фоден Фил ( 67')
Запасные: Диаш РубенЭдерсон МораесРодри ЭрнандесДе Брёйне КевинСтоунс Джон
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич Анел 76' (Исмаила Кулибали ( 76') Иган ДжонРобинсон ДжекБэлдок Джордж 76' (Богл Джейден ( 76') Берге Сандер 75' (Башам Крис ( 75') Норвуд Оливер  74'Флек Джон 68' (Шарп Билли ( 68') Лоу МаксДжеббисон Дэниел 58' (Макбарни Оливер ( 58') Ндиайе Ильман
Запасные: Брукс ЭндриКларк КиранАрбластер ОллиДэвис Адам
22 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» пропускали очередные туры в Премьер-лиге и Чемпионшипе по важной причине. Команды определяли первого финалиста Кубка Англии. Фаворит, конечно, был очевиден, но всё же в этом турнире бывают сенсации.

Именно «клинки» едва не открыли счёт уже в самом дебюте. После подачи углового последовала скидку на дальнюю штангу, где был Ндиайе, но тот с близкого расстояния не сумел переиграть Ортегу. «Клинки» постарались провести ещё пару атак в дебюте, но постепенно игра перешла в предсказуемое русло. «Шеффилд» буквально заперся на своей трети поля, а «Манчестер Сити» стал давить. Холанн вскоре забил, правда, взятие ворот было отменено из-за нарушения правил.

Вскоре «Шеффилд» вновь огрызнулся, убежав в контратаку, которую завершал дальним ударом Бэлдок, но получилось слабо и точно в руки Ортеге. «Манчестер Сити» всё же контролировал игру. В середине тайма Марез справа сместился в центр и пробил в дальний угол, но получилось чуть неточно. Тут же Альварес уже слева нанёс удар, но Фодеринхэм в красивом прыжке ворота спас.

Хотя «горожане» и владели преимуществом, к 38-й минуте соотношение ударом было 4:5. И всё же в конце первого тайма «Манчестер Сити» реализовал свой класс. Джеббисон в своей штрафной сбил Силву, и подопечные Хосепа Гвардиолы заработали пенальти. Пробит хотел Холанн, чтобы реабилитироваться за промах в Мюнхене, но Марез забрал мяч себе и отправил его в один угол, пока вратарь соперников летел в другой. На перерыв «горожане» так и ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма «Манчестер Сити» продолжал контролировать ход поединка. «Клинки», по сути, впервые вышли в контратаку лишь по истечении часа игры и буквально тут же пропустили. Лоу потерял мяч в середине поля, который перехватил Марез. Алжирец прошёл в штрафную и оформил дубль. Через пару минут он же отметился уже хет-триком. Грилиш прострелил слева, а Марез в касание пробил, Фодеринхэм коснулся мяча, но парировать его не смог. Кстати, алжирец стал первым футболистов с 1958-го года, которому удалось забить три мяча в полуфиналах Кубка Англии.

«Шеффилд» не хоте сдаваться, и вскоре Шарп протащил мяч по левому флангу и прострелил на Макбарни в штрафную, который был в перспективной позиции, но не смог толком обработать футбольный снаряд. После этого выпада игра успокоилась. «Шеффилд» осознавал, что отыграть три мяча у «Манчестер Сити» не получился. «Горожане» же стали экономить силы в преддверии решающего матча Премьер-лиги, который состоится на следующей неделе.

В компенсированное время Альварес вошёл в штрафную и бил метров с десяти, но в створ не попал. Счёт же больше не изменился. Таким образом, в финал Кубка Англии пробился «Манчестер Сити». Его соперник по решающему матчу определится в воскресенье в поединке «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед». Сам же финал пройдёт 3-го июня на лондонском «Уэмбли». До этого далеко, а вот развязка борьбы в Премьер-лиге может наступить уже в среду, когда «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Роман Андреев

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Комментарии (3)
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Camp Nou
22 Апреля 2023 в 21:25
Команда Гвардиолы набрала мощную форму.
pump
22 Апреля 2023 в 21:17
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ингерман
22 Апреля 2023 в 20:56
ай красаучеги! пепка рулит!🦾
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