Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на кубковый полуфинал на «Уэмбли»

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли» в рамках полуфинала Кубка Англии. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав команды следующих футболистов:

Ортега, Уокер, Аканджи, Лапорт, Гомес, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Альварес, Грилиш, Холанн.

Стартовый свисток футболисты «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» услышат в 18:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

Добавим, что во втором полуфинале в воскресенье пересекутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».