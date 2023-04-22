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Англия. Кубок Англии

Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на кубковый полуфинал на «Уэмбли»

22 Апреля 2023 • 18:09 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Шеффилд Юнайтед
1 1.20 X 7.00 2 14.00
1-й тайм

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли» в рамках полуфинала Кубка Англии. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав команды следующих футболистов:

Ортега, Уокер, Аканджи, Лапорт, Гомес, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Альварес, Грилиш, Холанн.

Стартовый свисток футболисты «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» услышат в 18:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

Добавим, что во втором полуфинале в воскресенье пересекутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
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